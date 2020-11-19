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Депутат МГД Орлов: Большая часть бюджета Москвы пойдет на социальные цели

12:25 19.11.2020

Московский бюджет в 2021 году опять будет социально ориентированным, считает заместитель спикера Мосгордумы Степан Орлов.

По его словам, нынешний год не просто сложный, а один из самых тяжелых за последние десятилетия. "Многие мегаполисы и страны находятся в экономическом кризисе и даже на гране дефолта или банкротства. Москве пока удалось выстоять, - говорит столичный парламентарий. - Это результат грамотных и эффективных действий правительства Москвы по снижению негативного воздействия пандемии и снижению цен на энергоресурсы на экономику города, результат экономической, налоговой, инвестиционной и бюджетной политики города последних лет".

Как отмечает Орлов, на социальную политику направляется 56% всех расходов проекта бюджета Москвы, что позволит развивать город, науку, инновации, создавать высокотехнологичные рабочие места.

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