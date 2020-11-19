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Выплаты по больничным и родам с 2022 года будут оформляться автоматически - Мишустин

13:00 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне с 2022 года будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений, напрямую, а не через работодателя. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства России.

"Правительство вводит новый порядок выплаты и пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя", - сообщил он. "С 2022 года такую практику распространим на всю страну, - подчеркнул глава кабмина. - Более того - перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно".

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