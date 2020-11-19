Путин пока не делал представления об освобождении Меня от должности аудитора СП - Песков
13:05 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин пока не делал представление Федеральному собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока такого представления не было", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли представление президента о досрочном освобождении Меня от должности. При этом Песков подчеркнул, что президент в курсе "ситуации с Михаилом Менем". Пресс-секретарь отказался других комментариев.
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