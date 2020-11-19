Системы контроля миграции в ЕС более не работают - глава Еврокомиссии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существующие системы контроля миграции в Евросоюзе перестали работать и нуждаются в срочной перестройке. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на слушаниях по миграции в Европарламенте.

"Миграционные системы в ЕС более не работают, пришло время признать это", - заявила она, призвав все страны ЕС поддержать предложения ЕК по пересмотру европейских миграционных норм.