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НОВОСТИ

Системы контроля миграции в ЕС более не работают - глава Еврокомиссии

13:20 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существующие системы контроля миграции в Евросоюзе перестали работать и нуждаются в срочной перестройке. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на слушаниях по миграции в Европарламенте.

"Миграционные системы в ЕС более не работают, пришло время признать это", - заявила она, призвав все страны ЕС поддержать предложения ЕК по пересмотру европейских миграционных норм.

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