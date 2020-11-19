Системы контроля миграции в ЕС более не работают - глава Еврокомиссии
13:20 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существующие системы контроля миграции в Евросоюзе перестали работать и нуждаются в срочной перестройке. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на слушаниях по миграции в Европарламенте.
"Миграционные системы в ЕС более не работают, пришло время признать это", - заявила она, призвав все страны ЕС поддержать предложения ЕК по пересмотру европейских миграционных норм.
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