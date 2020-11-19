Третий православный предстоятель заболел коронавирусом

13:40 Источник: НГ-Online

Глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним госпитализирован с положительным тестом на COVID-19. Это третий по счету православный предстоятель, который заразился коронавирусом. Ранее в больницы попали глава Албанской церкви архиепископ Анастасий и Сербский патриарх Ириней. По сообщению официального сайта Сербской православной церкви от 19 ноября, состояние последнего ухудшилось.

Несколько дней назад архиепископ Иероним уже сдавал тесты на коронавирус, их отрицательный результат позволил главе Элладской церкви не только провести заседание Синода, но и 14 ноября встретиться с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, который рассказал иерарху о ходе пандемии и мерах, принятых правительством для борьбы с ней. Также была достигнута договоренность об открытии церквей страны для верующих на Рождество. Греческое издание Orthodox Times отмечает, что пока архиепископ Иероним чувствует себя хорошо и имеет легкую форму заболевания. Однако по другим данным, архиерей все же находится в отделении интенсивной терапии. «Я лично участвую как пастор в испытании, которое касается тысяч наших братьев в нашей стране и миллионов во всей Вселенной. Я разделяю агонию, боль и страх всех. С нашей верой в Бога мы все преодолеем»,— заметил он при госпитализации.

Милена Фаустова