0
0
52
НОВОСТИ

Третий православный предстоятель заболел коронавирусом

13:40 19.11.2020 Источник: НГ-Online

Глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним госпитализирован с положительным тестом на COVID-19. Это третий по счету православный предстоятель, который заразился коронавирусом. Ранее в больницы попали глава Албанской церкви архиепископ Анастасий и Сербский патриарх Ириней. По сообщению официального сайта Сербской православной церкви от 19 ноября, состояние последнего ухудшилось.

Несколько дней назад архиепископ Иероним уже сдавал тесты на коронавирус, их отрицательный результат позволил главе Элладской церкви не только провести заседание Синода, но и 14 ноября встретиться с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, который рассказал иерарху о ходе пандемии и мерах, принятых правительством для борьбы с ней. Также была достигнута договоренность об открытии церквей страны для верующих на Рождество. Греческое издание Orthodox Times отмечает, что пока архиепископ Иероним чувствует себя хорошо и имеет легкую форму заболевания. Однако по другим данным, архиерей все же находится в отделении интенсивной терапии. «Я лично участвую как пастор в испытании, которое касается тысяч наших братьев в нашей стране и миллионов во всей Вселенной. Я разделяю агонию, боль и страх всех. С нашей верой в Бога мы все преодолеем»,— заметил он при госпитализации.

Милена Фаустова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 19.11.2020
Минздрав РФ не поддерживает вывод абортов из системы ОМС - пресс-служба
0
19
13:32 19.11.2020
Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих дискриминацию российских СМИ
0
80
13:20 19.11.2020
Системы контроля миграции в ЕС более не работают - глава Еврокомиссии
0
102
13:05 19.11.2020
Депутат МГД Картавцева: Развитие здравоохранения - приоритет бюджетной политики Москвы
0
104
13:05 19.11.2020
Путин пока не делал представления об освобождении Меня от должности аудитора СП - Песков
0
109
13:00 19.11.2020
Выплаты по больничным и родам с 2022 года будут оформляться автоматически - Мишустин
0
119
12:32 19.11.2020
Помпео в ходе выступления с Нетаньяху заявил, что посетит Голанские высоты
0
170
12:25 19.11.2020
Депутат МГД Орлов: Большая часть бюджета Москвы пойдет на социальные цели
0
154
12:20 19.11.2020
Работу на переписи населения засчитают студентам российских вузов как практику - Росстат
0
184
12:05 19.11.2020
Додон намерен совершить последний в качестве президента визит в РФ
0
210

Возврат к списку