Минздрав РФ не поддерживает вывод абортов из системы ОМС - пресс-служба
14:00 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России не поддерживает предложения вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования и создать специальные учреждения для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.
"Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством", - говорится в сообщении.
Ранее с таким предложением выступил главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он также предложил передать подобные специальные учреждения Федеральной системе исполнения наказаний.
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