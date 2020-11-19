Минздрав РФ не поддерживает вывод абортов из системы ОМС - пресс-служба

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России не поддерживает предложения вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования и создать специальные учреждения для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством", - говорится в сообщении.

Ранее с таким предложением выступил главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он также предложил передать подобные специальные учреждения Федеральной системе исполнения наказаний.