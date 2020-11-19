Более 1,3 млн человек зарегистрированы в качестве самозанятых - глава ФНС РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,3 млн человек зарегистрированы в качестве самозанятых. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня. Самозанятых уже более 1 миллиона 300 тыс. человек. Поэтому те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали, и те, кто регистрировались сами, - все получили максимальную поддержку от государства", - отметил Егоров.