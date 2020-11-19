Штрафы за интернет-цензуру против российских СМИ составят до 3 млн рублей - депутат

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммы административных штрафов в отношении интернет-ресурсов, допускающих цензуру против российских СМИ, составят от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщил один из авторов законопроекта об ответных мерах на дискриминацию российских СМИ, депутат Госдумы Антон Горелкин.

"Ответственность за нарушение этого закона предусмотрена, прежде всего, КоАП. Это несколько статей, под которые попадают разные нарушения 149-ФЗ ["Об информации, информационных технологиях и о защите информации"]. Разброс суммы штрафа - от нескольких тысяч до 3 млн рублей", - сказал Горелкин.