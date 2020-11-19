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НОВОСТИ

От Байдена ждут санкций в ответ на инцидент с Навальным и ситуацию в Белоруссии

14:20 19.11.2020 Источник: НГ-Online

Администрация Джозефа Байдена не будет торопиться с введением массовых санкций в отношении России в первые месяцы, однако вполне может последовать за Евросоюзом и применить ряд мер в ответ на отравление Алексея Навального и, возможно, в ответ на ситуацию в Белоруссии. Такое мнение в разговоре с «НГ» высказал бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид, который разработал собственные рекомендации по ограничительным мерам для новой администрации.

Подробности о докладе Фрида – в материале

обозревателя при главном редакторе «НГ» Игоря Субботина

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