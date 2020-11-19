Байдену предложили варианты ужесточения санкций против Кремля
14:40 19.11.2020 Источник: НГ-Online
Администрация Джозефа Байдена может предпринять особо жесткие санкционные меры против Кремля в случае «дополнительной российской агрессии» в Украине, Белоруссии, США или Европе. Об этом заявил «НГ» бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид, который разработал для новой команды в Белом доме собственные рекомендации по политике ограничительных мер. По его словам, поводом для усиленного давления на Кремль также могут стать покушения на оппозиционных политиков и другие нарушения прав человека.
В числе представленных Фридом опций – санкции против нового госдолга или против нескольких госбанков и особо важных финансовых учреждений России. В своем докладе дипломат предлагает «раскрыть наиболее коррумпированные финансовые досье», якобы связанные с российским президентом Владимиром Путиным и его предполагаемым окружением.
Подробности о докладе Фрида – в материале
обозревателя при главном редакторе «НГ» Игоря Субботина
НОВОСТИ
- 15:32 19.11.2020
- Пандемия заставляет банки раньше отдавать долги коллекторам - СМИ
- 15:12 19.11.2020
- В рейтинге миллиардеров Маск обогнал Цукерберга
- 15:02 19.11.2020
- Госдеп заберет у Минюста США инициативу в разработке санкций
- 15:00 19.11.2020
- Поступления налогов в бюджет РФ по итогам 10 месяцев снизились на 11% - глава ФНС
- 14:32 19.11.2020
- Штрафы за интернет-цензуру против российских СМИ составят до 3 млн рублей - депутат
- 14:20 19.11.2020
- От Байдена ждут санкций в ответ на инцидент с Навальным и ситуацию в Белоруссии
- 14:12 19.11.2020
- Более 1,3 млн человек зарегистрированы в качестве самозанятых - глава ФНС РФ
- 14:00 19.11.2020
- Минздрав РФ не поддерживает вывод абортов из системы ОМС - пресс-служба
- 13:40 19.11.2020
- Третий православный предстоятель заболел коронавирусом
- 13:32 19.11.2020
- Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих дискриминацию российских СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать