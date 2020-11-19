Байдену предложили варианты ужесточения санкций против Кремля

14:40 Источник: НГ-Online

Администрация Джозефа Байдена может предпринять особо жесткие санкционные меры против Кремля в случае «дополнительной российской агрессии» в Украине, Белоруссии, США или Европе. Об этом заявил «НГ» бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид, который разработал для новой команды в Белом доме собственные рекомендации по политике ограничительных мер. По его словам, поводом для усиленного давления на Кремль также могут стать покушения на оппозиционных политиков и другие нарушения прав человека.

В числе представленных Фридом опций – санкции против нового госдолга или против нескольких госбанков и особо важных финансовых учреждений России. В своем докладе дипломат предлагает «раскрыть наиболее коррумпированные финансовые досье», якобы связанные с российским президентом Владимиром Путиным и его предполагаемым окружением.

Подробности о докладе Фрида – в материале

обозревателя при главном редакторе «НГ» Игоря Субботина