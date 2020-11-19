Поступления налогов в бюджет РФ по итогам 10 месяцев снизились на 11% - глава ФНС
15:00 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по итогам 10 месяцев 2020 г. снизились на 11% и составили 16,9 трлн рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В итоге, если во втором квартале у нас снижение поступлений составило 26%, то уже по итогам 10 месяцев поступления ставили 16,9 триллиона рублей, я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11%", - отметил Егоров.
НОВОСТИ
- 15:32 19.11.2020
- Пандемия заставляет банки раньше отдавать долги коллекторам - СМИ
- 15:12 19.11.2020
- В рейтинге миллиардеров Маск обогнал Цукерберга
- 15:02 19.11.2020
- Госдеп заберет у Минюста США инициативу в разработке санкций
- 14:40 19.11.2020
- Байдену предложили варианты ужесточения санкций против Кремля
- 14:32 19.11.2020
- Штрафы за интернет-цензуру против российских СМИ составят до 3 млн рублей - депутат
- 14:20 19.11.2020
- От Байдена ждут санкций в ответ на инцидент с Навальным и ситуацию в Белоруссии
- 14:12 19.11.2020
- Более 1,3 млн человек зарегистрированы в качестве самозанятых - глава ФНС РФ
- 14:00 19.11.2020
- Минздрав РФ не поддерживает вывод абортов из системы ОМС - пресс-служба
- 13:40 19.11.2020
- Третий православный предстоятель заболел коронавирусом
- 13:32 19.11.2020
- Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих дискриминацию российских СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать