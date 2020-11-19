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Поступления налогов в бюджет РФ по итогам 10 месяцев снизились на 11% - глава ФНС

15:00 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по итогам 10 месяцев 2020 г. снизились на 11% и составили 16,9 трлн рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В итоге, если во втором квартале у нас снижение поступлений составило 26%, то уже по итогам 10 месяцев поступления ставили 16,9 триллиона рублей, я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11%", - отметил Егоров.

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