Госдеп заберет у Минюста США инициативу в разработке санкций
15:02 19.11.2020 Источник: НГ-Online
При Джозефе Байдене США наладят координацию санкционной политики как внутри исполнительной власти, так и среди союзников. Об этом заявил «НГ» старший научный сотрудник «Атлантического совета» Андерс Аслунд, который был в числе экспертов, предложивших несколько лет назад Белому дому свои критерии так называемого «кремлевского доклада». «Управление по санкциям в Госдепартаменте будет восстановлено и вернет себе ведущую роль в этом вопросе, забрав ее у Минфина, что сделает санкции более приспособленными к внешней политике и более прогнозируемыми», – обратил внимание Аслунд.
По его словам, инициатива в вопросе применения санкций против Кремля теперь перейдет от Конгресса к администрации президента, потому что обе партии на Капитолийском холме будут больше доверять администрации Байдена в этом вопросе, чем это было в случае с Дональдом Трампом и его командой.
Подробности об изменении санкционной политики США – в материале
обозревателя при главном редакторе «НГ» Игоря Субботина
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