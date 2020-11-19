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НОВОСТИ

В рейтинге миллиардеров Маск обогнал Цукерберга

15:12 19.11.2020 Источник: РБК

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.

По оценке агентства, на 19 ноября состояние Маска составило $120 млрд, а Цукерберга — $103 млрд. Первое место принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу ($183 млрд), на второй строчке рейтинга с состоянием $128 млрд расположился основатель Microsoft Билл Гейтс.

Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов в среду они подорожали на 10,2%, достигнув отметки $486,64 за бумагу, следует из данных биржи. Стоимость акций Tesla растет на фоне новости, что до конца года они войдут в индекс S&P 500.  РБК

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