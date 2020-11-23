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К снижению доходов в 2021 году готовы только 37% россиян - опрос

07:50 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% россиян надеются, что их доходы вырастут или не изменятся в следующем году, 37% считают, что они могут снизиться. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось в ноябре текущего года, в нем приняли участие свыше 3 тыс. человек из всех регионов РФ. По данным опроса, роста доходов ожидают 30% респондентов, еще треть жителей России (33%) прогнозируют, что их финансовое положение в 2021 году никак не изменится.

9% опрошенных россиян отметили, что их доходы выросли в текущем году, 64% указали на их падение. Почти треть (27%) сообщили, что их финансовое положение не изменилось.

Ранее замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов говорил, что изменение методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, которую планируется внедрить в 2021 году, позволит обеспечить более быстрый доход работающих россиян. По его словам, размер прожиточного минимума растет медленнее, чем медианные зарплаты, поэтому привязка к ним обеспечит рост доходов россиян.

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