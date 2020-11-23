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Для обеспечения жителей Владивостока электричеством доставили восемь передвижных генераторов

08:00 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты Ил-76 доставили в понедельник утром во Владивосток восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством социальных объектов, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством объектов социальной инфраструктуры доставили в Приморье двумя бортами Ил-76 сегодня утром. Поступившее из Росрезерва оборудование установят на центральном тепловом пункте в районе Чуркин, где сложилась наиболее тяжелая обстановка с обеспечением светом из-за падения опоры ЛЭП", - сообщает пресс-служба.

Оборудование доставлено после обращения губернатора края Олега Кожемяко к ряду федеральных министерств с просьбой направить в край дополнительные генераторы.

По данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), в воскресенье электроэнергия вернулась в дома 25 тысяч жителей краевого центра, восстановлено электроснабжение Надеждинского района. Также была включена в работу линия 110 киловольт в Хасанском районе. В то же время, без света во Владивостоке и Артеме остаются более 90 тысяч человек.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан, в пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

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