Уже к 29 ноября британский регулятор может одобрить использование вакцины Pfizer - СМИ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) может одобрить использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек") уже к 29 ноября. Об этом в воскресенье сообщила газета "Дейли телеграф" со ссылкой на правительственные источники.

По их сведениям, Национальная служба здравоохранения (NHS) Соединенного Королевства в свете возможного одобрения со стороны регулятора готовится к началу вакцинации населения с 1 декабря. Планируется, что сперва прививки будут сделаны врачам, а также лицам, проживающим в домах престарелых. Затем, как пишет издание, в середине декабря начнется вакцинация людей старше 80 лет, а уже в самом конце года наступит очередь лиц старше 70 лет. В январе возможность сделать прививку получат жители старше 50 лет. Ожидается, что все остальные смогут вакцинироваться только весной следующего года.

Ранее в воскресенье американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых в рамках госпрограммы ускоренной разработки препарата от коронавируса, рассказал телекомпании Си-эн-эн, что вакцинация жителей США от коронавируса может начаться уже 11 декабря. По его словам, это произойдет в том случае, если Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрит заявку на регистрацию вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Британские власти уточнили на прошлой неделе, что Лондон уже заключил предварительные контракты на поставку 40 млн доз препарата от Pfizer и BioNTech, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".

В общей сложности из-за коронавируса в Великобритании умерли свыше 55 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании в воскресенье превысило 1,5 млн.