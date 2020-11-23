Правительство намерено ликвидировать восемь институтов развития - СМИ

09:00 Источник: РБК

Правительство приняло решение ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об утверждении концепции реорганизации институтов развития РБК рассказали два источника, близких к правительству, а также собеседник в одном из институтов развития.

В числе ликвидируемых институтов — Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию.

Также будут ликвидированы три структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока. Это Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В рамках реорганизации часть функций ликвидируемых институтов перейдут к ВЭБ.РФ. Функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов, перейдут к профильным государственным ведомствам.