0
0
68
НОВОСТИ

Путин объяснил позицию РФ по статусу НКР

09:05 23.11.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, как в Москве относятся к статусу Нагорного Карабаха. Он напомнил, что Армения не признала независимость Нагорно-Карабахской республики и, с точки зрения международного права, земли принадлежат Азербайджану. Однако окончательный статус НКР не урегулирован, отметил президент.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Окончательный статус Карабаха не урегулирован»,— сказал господин Путин в эфире «России 1».  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

09:20 23.11.2020
Дегтярев отменил тендер на услуги телохранителей
0
30
09:00 23.11.2020
Правительство намерено ликвидировать восемь институтов развития - СМИ
0
79
08:10 23.11.2020
Уже к 29 ноября британский регулятор может одобрить использование вакцины Pfizer - СМИ
0
132
08:00 23.11.2020
Для обеспечения жителей Владивостока электричеством доставили восемь передвижных генераторов
0
163
07:50 23.11.2020
К снижению доходов в 2021 году готовы только 37% россиян - опрос
0
191
22:42 22.11.2020
Руководители ряда стран НС войдут в санкционный список белорусских властей
0
558
20:21 22.11.2020
В центральной России синоптики прогнозируют аномальное потепление
0
739
19:45 22.11.2020
G20 объявила о продлении приостановки платежей стран по обслуживанию долга
0
615
18:50 22.11.2020
В ходе протестов в Белоруссии задержаны более 200 человек - правозащитники
0
700
17:35 22.11.2020
Новое общественное движение "Царьград" устроит "патриотическое сито" для кандидатов на выборах-2021
0
834

Возврат к списку