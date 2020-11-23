Путин объяснил позицию РФ по статусу НКР
09:05 23.11.2020 Источник: Коммерсант.ru
Президент России Владимир Путин рассказал, как в Москве относятся к статусу Нагорного Карабаха. Он напомнил, что Армения не признала независимость Нагорно-Карабахской республики и, с точки зрения международного права, земли принадлежат Азербайджану. Однако окончательный статус НКР не урегулирован, отметил президент.
«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Окончательный статус Карабаха не урегулирован»,— сказал господин Путин в эфире «России 1». Коммерсантъ
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