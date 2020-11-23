Дегтярев отменил тендер на услуги телохранителей

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Правительство Хабаровского края отменило открытый конкурс на оказание охранных услуг в 2021 году для врио губернатора региона Михаила Дегтярева. В материалах тендера на портале госзакупок появилась отметка «определение поставщика отменено». Регион планировал потратить на услуги телохранителей не более 33,093 млн руб., подведение итогов конкурса предполагалось 10 декабря.

Врио губернатора так прокомментировал прекращение тендера в своем Telegram-канале: «Сегодня поручил отменить открытый конкурс на мою охрану из семерых человек стоимостью 33 млн. Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу,— в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить». Коммерсантъ