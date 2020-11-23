Bloomberg предрек Китаю мировое лидерство в нефтепереработке

09:32 Источник: РБК

Китай увеличивает мощности по переработке нефти и может уже в следующем году сменить США в качестве лидера на этом рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине XIX века, но <...> Китай свергнет США уже в следующем году», — утверждается в публикации.

Смена лидера на рынке по переработке нефти может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строятся по меньшей мере четыре новых нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США такие предприятия закрываются (например, завод Convent в Луизиане, принадлежащий Shell, третьей по величине нефтяной компании в мире). Как отмечает Bloomberg, в 1967 году, когда был открыт Convent, перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские.

По данным агентства, суммарная мощность новых китайских предприятий составит 1,2 млн барр. в сутки, что эквивалентно нефтепереработке всей Великобритании. РБК