Bloomberg предрек Китаю мировое лидерство в нефтепереработке
09:32 23.11.2020 Источник: РБК
Китай увеличивает мощности по переработке нефти и может уже в следующем году сменить США в качестве лидера на этом рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).
«Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине XIX века, но <...> Китай свергнет США уже в следующем году», — утверждается в публикации.
Смена лидера на рынке по переработке нефти может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строятся по меньшей мере четыре новых нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США такие предприятия закрываются (например, завод Convent в Луизиане, принадлежащий Shell, третьей по величине нефтяной компании в мире). Как отмечает Bloomberg, в 1967 году, когда был открыт Convent, перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские.
По данным агентства, суммарная мощность новых китайских предприятий составит 1,2 млн барр. в сутки, что эквивалентно нефтепереработке всей Великобритании. РБК
НОВОСТИ
- 11:00 23.11.2020
- В России впервые выявили более 25 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
- 10:32 23.11.2020
- Просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией, может достигнуть 25%
- 10:20 23.11.2020
- Хуситы сообщили об обстреле распределительной станции Saudi Aramco
- 10:05 23.11.2020
- В Госдуму внесен проект о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров
- 10:00 23.11.2020
- Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР
- 09:20 23.11.2020
- Дегтярев отменил тендер на услуги телохранителей
- 09:05 23.11.2020
- Путин объяснил позицию РФ по статусу НКР
- 09:00 23.11.2020
- Правительство намерено ликвидировать восемь институтов развития - СМИ
- 08:10 23.11.2020
- Уже к 29 ноября британский регулятор может одобрить использование вакцины Pfizer - СМИ
- 08:00 23.11.2020
- Для обеспечения жителей Владивостока электричеством доставили восемь передвижных генераторов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать