Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР
10:00 23.11.2020 Источник: Газета.Ru
Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.
«Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня. Это личное решение. Основной момент почему – внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой», – говорится в сообщении.
Источник отметил, что эти депутаты будут оставаться беспартийными.
Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала. Газета.Ru
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