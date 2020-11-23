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НОВОСТИ

Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР

10:00 23.11.2020 Источник: Газета.Ru

Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня. Это личное решение. Основной момент почему – внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой», – говорится в сообщении.

Источник отметил, что эти депутаты будут оставаться беспартийными.

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.  Газета.Ru

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