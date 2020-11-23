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В Госдуму внесен проект о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров

10:05 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий полномочия президента по назначению граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на высшие офицерские должности и их освобождению от указанных должностей. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Мера будет распространяться на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства. Поправки предложены в федеральный закон "Об обороне".

Как отмечается в пояснительной записке, назначение гражданских на высшие офицерские должности не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих, включая возложение на них соответствующих обязанностей, как следствие, не влечет за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военнослужащих и членов их семей.

"Проект федерального закона устранит имеющуюся правовую неопределенность, установив полномочия президента РФ по назначению граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет", - говорится в документе.

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