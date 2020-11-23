Хуситы сообщили об обстреле распределительной станции Saudi Aramco
10:20 23.11.2020 Источник: Газета.Ru
Распределительная станция нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя йеменских хуситов.
Отмечается, что хуситы посоветовали работающим в Саудовской Аравии иностранным компаниям быть внимательными, поскольку подобные операции будут продолжаться.
Ранее йеменские хуситы посредством 10 беспилотников атаковали один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Также нападение было осуществлено на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис. Министерство промышленной безопасности утверждает, что контролирует распространение огня на двух объектах. Хуситы заявили, что удар стал ответом на деструктивные действия Эр-Рияда. Газета.Ru
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