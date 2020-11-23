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НОВОСТИ

Просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией, может достигнуть 25%

10:32 23.11.2020 Источник: Известия

Просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией другим странам, в этом году может достигнуть 25%, следует из проекта изменений в программу управления госфинансами (есть у «Известий»). В последующие годы Минфину поручено ее снижать, причем, согласно документу, уровень «плохих долгов» — это новый целевой показатель для ведомства. К 2023 году доля просроченных займов в общей сумме межгоскредитов должна опуститься до 23%.

Значительная часть соглашений по двусторонним займам раньше заключалась с низким уровнем правовой гигиены, отметили эксперты. В Минфине заявили, что занимаются реструктуризацией долгов беднейших стран, а в связи с пандемией возможно «изменение графика платежей».

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