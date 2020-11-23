Просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией, может достигнуть 25%
10:32 23.11.2020 Источник: Известия
Значительная часть соглашений по двусторонним займам раньше заключалась с низким уровнем правовой гигиены, отметили эксперты. В Минфине заявили, что занимаются реструктуризацией долгов беднейших стран, а в связи с пандемией возможно «изменение графика платежей».
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