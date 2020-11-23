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В России впервые выявили более 25 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

11:00 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 173, до 2 114 502. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это новый максимум по числу заболевших в стране. Предыдущий - 24 822 случая - был зарегистрирован в субботу, 21 ноября.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 002, до 1 612 445. Доля вылечившихся пациентов в результате снизилась с 76,4% до 76,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 361 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 540 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.


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