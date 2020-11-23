Функции восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и ФОИВ - Мишустин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

"Часть функций восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, сами институты развития будут ликвидированы", - сказал он.