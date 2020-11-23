0
0
162
НОВОСТИ

Россияне назвали самые престижные профессии

11:20 23.11.2020 Источник: Известия

Россияне назвали профессию, наиболее престижную в стране. Это показало исследование HeadHunter, которое в понедельник, 23 ноября, опубликовало «РИА Новости».

Программисты возглавляют топ самых престижных профессий с 17%, далее следует директор и топ-менеджер (13%), тройку лидеров замыкают президент, инженер и врач (каждый по 4%).

Депутаты и госслужащие занимают четвертую строчку (3%).

По данным исследования, наименее престижными профессиями в России являются уборщик (17%), продавец и кассир (13%), дворник (12%), учитель (4%).

Престиж для большинства соискателей определяется величиной зарплаты (74%), также важно уважение в обществе (58%), и наконец для 51% ценно, что такая работа приносит большую пользу обществу.

Исследование проводилось с 9 по 15 ноября 2020 года среди 4184 соискателей.

21 октября сервиса «Работа.ру» назвал самые оплачиваемые массовые профессии в России. Больше всего денег предлагают комплектовщикам, укладчикам, таксистам, разнорабочим и грузчикам. Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 23.11.2020
Отмена ЕГЭ из-за коронавируса сегодня не обсуждается - Кравцов
0
10
12:20 23.11.2020
В РФ предложили ввести понятие "курортных моногородов"
0
50
12:05 23.11.2020
Цена нефти Brent превысила $46 за баррель
0
76
12:00 23.11.2020
Несколько человек ранены в результате нападения с ножом в церкви в Калифорнии
0
129
11:32 23.11.2020
В декабре произойдет историческое сближение Юпитера и Сатурна
0
139
11:05 23.11.2020
Функции восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и ФОИВ - Мишустин
0
163
11:00 23.11.2020
В России впервые выявили более 25 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
0
162
10:32 23.11.2020
Просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией, может достигнуть 25%
0
240
10:20 23.11.2020
Хуситы сообщили об обстреле распределительной станции Saudi Aramco
0
255
10:05 23.11.2020
В Госдуму внесен проект о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров
0
287

Возврат к списку