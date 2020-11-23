Россияне назвали самые престижные профессии
11:20 23.11.2020 Источник: Известия
Россияне назвали профессию, наиболее престижную в стране. Это показало исследование HeadHunter, которое в понедельник, 23 ноября, опубликовало «РИА Новости».
Программисты возглавляют топ самых престижных профессий с 17%, далее следует директор и топ-менеджер (13%), тройку лидеров замыкают президент, инженер и врач (каждый по 4%).
Депутаты и госслужащие занимают четвертую строчку (3%).
По данным исследования, наименее престижными профессиями в России являются уборщик (17%), продавец и кассир (13%), дворник (12%), учитель (4%).
Престиж для большинства соискателей определяется величиной зарплаты (74%), также важно уважение в обществе (58%), и наконец для 51% ценно, что такая работа приносит большую пользу обществу.
Исследование проводилось с 9 по 15 ноября 2020 года среди 4184 соискателей.
21 октября сервиса «Работа.ру» назвал самые оплачиваемые массовые профессии в России. Больше всего денег предлагают комплектовщикам, укладчикам, таксистам, разнорабочим и грузчикам. Известия
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