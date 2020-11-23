В декабре произойдет историческое сближение Юпитера и Сатурна

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Астрономы спрогнозировали историческое сближение Юпитера и Сатурна. Наблюдать космическое явление можно будет 21 декабря после захода Солнца.

Соединение между двумя газовыми гигантами происходит раз в 20 лет. Но настолько близко, а именно на одну пятую диаметра полной Луны, последний раз они подходили друг к другу в XIII веке. В итоге Юпитер и Сатурн с Земли выглядят как двойная планета. О редком явлении пишет портал Phys.org.

Лучшие условия для наблюдения будут иметь жители экватора. Планеты появятся в западной части неба через час после заката.

В следующий раз космическое явление произойдёт в 2400 году. Говорит Москва