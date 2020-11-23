Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в январе 2021 г. на бирже ICE в Лондоне растет на 2,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $46,03 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 11:22 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $46 за баррель 2 сентября текущего года.