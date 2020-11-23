0
0
80
НОВОСТИ

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель

12:05 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в январе 2021 г. на бирже ICE в Лондоне растет на 2,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $46,03 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 11:22 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $46 за баррель 2 сентября текущего года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

12:32 23.11.2020
Отмена ЕГЭ из-за коронавируса сегодня не обсуждается - Кравцов
0
10
12:20 23.11.2020
В РФ предложили ввести понятие "курортных моногородов"
0
50
12:00 23.11.2020
Несколько человек ранены в результате нападения с ножом в церкви в Калифорнии
0
129
11:32 23.11.2020
В декабре произойдет историческое сближение Юпитера и Сатурна
0
139
11:20 23.11.2020
Россияне назвали самые престижные профессии
0
162
11:05 23.11.2020
Функции восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и ФОИВ - Мишустин
0
163
11:00 23.11.2020
В России впервые выявили более 25 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
0
162
10:32 23.11.2020
Просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией, может достигнуть 25%
0
240
10:20 23.11.2020
Хуситы сообщили об обстреле распределительной станции Saudi Aramco
0
255
10:05 23.11.2020
В Госдуму внесен проект о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров
0
287

Возврат к списку