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В РФ предложили ввести понятие "курортных моногородов"

12:20 23.11.2020 Источник: Интерфакс

В России необходимо ввести понятие курортных моногородов и сформировать меры поддержки для них, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"На наш взгляд, перспективной инициативой и стратегической мерой для развития внутреннего туризма в регионах может стать комплекс мер по формированию курортных моногородов. Сейчас в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления мер господдержки городам, в основе экономической деятельности которых преобладает санаторно-курортная или оказание туруслуг", - сказал он на "круглом столе" в Совете Федерации.

Пайкин уточнил, что сюда могут быть отнесены Кисловодск, Таганрог, Анапа, Туапсе, Сочи и другие города, которые живут туризмом. Юридически они к моногородам сейчас не относятся и не могут получать существующие или возможные в будущем меры поддержки.

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