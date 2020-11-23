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Отмена ЕГЭ из-за коронавируса сегодня не обсуждается - Кравцов

12:32 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена Единого государственного экзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС.

"Отмена ЕГЭ не обсуждается", - сообщил он.

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