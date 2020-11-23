Решение о проведении новогодних утренников в школах остается за регионами - Минпросвещения

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о проведении новогодних утренников в российских школах и детсадах остается за регионами, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов", - заявил Кравцов.