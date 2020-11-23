Решение о проведении новогодних утренников в школах остается за регионами - Минпросвещения
13:05 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о проведении новогодних утренников в российских школах и детсадах остается за регионами, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС.
"Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов", - заявил Кравцов.
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