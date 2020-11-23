Затраты на ликвидацию последствий разгула стихии во Владивостоке составили более 180 млн рублей

13:20 Источник: Эхо Москвы

Затраты на ликвидацию последствий ледяного дождя во Владивостоке составили более 180 миллионов рублей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко признал, что затраты на ликвидацию последствий ледяного дождя во Владивостоке составили более 180 миллионов рублей. Скорее всего, они будут расти. МЧС доставило в регион дизельные генераторы, военные организуют пункты обогрева.

Сейчас во Владивостоке около нуля. На пятый день после ледяного дождя в городе остаются без тепла и света около 100 тысяч жителей. Эхо Москвы