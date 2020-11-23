Экономист предсказал голод в Европе
13:32 23.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экономист предсказал голод в Европе. Качество продуктов снизится, что скажется на здоровье населения. Такой сценарий экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал наиболее вероятным.
«Я описывал картину ещё в интервью 2008 года, что в Европе начнётся голод. Между прочим, если учесть, что безработица будет очень высокой, то теоретически такое не исключено. Просто нужно понимать, что такое голод. Я имею в виду не что люди будут мёртвыми валяться на улице, как это было в Индии в период британского господства. Я имею в ввиду, что люди будут неправильно питаться. У некоторых будет не хватать калорий, а у большинства они будут, но качество питания будет крайне низким. Я думаю, что сегодня это уже вероятный вариант развития».
Ранее Хазин предрёк обвал фондовых рынков в странах Запада. Выделение правительством денег предпринимателям и работникам ведёт к росту безработицы. Люди теряют мотивацию зарабатывать, пояснил экономист.
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