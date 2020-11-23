Путин подписал закон, повышающий штрафы за проступки осужденных

14:12 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым повышается размер штрафа за дисциплинарные проступки для осужденных. Соответствующие изменения вносятся в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Теперь штраф за нарушение осужденными порядка отбывания наказания составит от 1 тысячи до 2 тысяч рублей вместо 200 руб., как это было до сих пор.