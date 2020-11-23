Путин подписал закон, повышающий штрафы за проступки осужденных
14:12 23.11.2020 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым повышается размер штрафа за дисциплинарные проступки для осужденных. Соответствующие изменения вносятся в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Теперь штраф за нарушение осужденными порядка отбывания наказания составит от 1 тысячи до 2 тысяч рублей вместо 200 руб., как это было до сих пор.
НОВОСТИ
- 15:32 23.11.2020
- В Минпросвещения РФ считают излишним создавать отдельное министерство по делам инвалидов
- 15:12 23.11.2020
- Россия жестко ответит в случае передачи данных США участниками ДОН - МИД РФ
- 15:10 23.11.2020
- "Роснефть" разработала импортозамещающую технологию компьютерного моделирования
- 15:00 23.11.2020
- Более 60% российских туристов намерены после окончания пандемии путешествовать экономнее
- 14:32 23.11.2020
- СМИ сообщили о проведении Нетаньяху секретных переговоров с кронпринцем Саудовской Аравии и Помпео
- 14:00 23.11.2020
- Киргизию предлагают переименовать
- 13:32 23.11.2020
- Экономист предсказал голод в Европе
- 13:20 23.11.2020
- Затраты на ликвидацию последствий разгула стихии во Владивостоке составили более 180 млн рублей
- 13:05 23.11.2020
- Решение о проведении новогодних утренников в школах остается за регионами - Минпросвещения
- 13:01 23.11.2020
- Мэр Собянин рассказал о планах по развитию наземного метро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать