СМИ сообщили о проведении Нетаньяху секретных переговоров с кронпринцем Саудовской Аравии и Помпео

14:32 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье посетил Саудовскую Аравию и провел там секретные переговоры с кронпринцем Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Axios со ссылкой на источники в Израиле.

Также эти источники сообщили, что с Нетаньяху на встрече присутствовал директор Моссада Йосси Коэн.

В офисе Нетаньяху не подтвердили эти данные, но и не опровергли их, пишет портал. Согласно информации сайтов, отслеживающих перемещение гражданской авиации, накануне частный самолет покинул Тель-Авив и отправился в Неом в Саудовской Аравии, спустя пять часов он вернулся в Израиль. Предполагается, что на борту этого самолета находился Нетаньяху.

В воскресенье в офисе Нетаньяху отложили еженедельное совещание кабинета министров, сославшись на то, что к нему требуется больше подготовки. Однако реальная причина переноса совещания была как раз поездка Нетаньяху в Саудовскую Аравию, отмечают источники.

По данным источников в Израиле, Нетаньяху не оповестил своих партнеров по правящей коалиции - главу Минобороны Бени Ганца и главу МИД Габи Ашкенази - заранее об этой встрече.

Издание со своей стороны подчеркивает, что де факто "отношения между руководителями Израиля и Саудовской Аравией существуют давно, но их держали в секрете, и эта встреча на столь высоком уровне - первая, о которой сообщил источник, и, хотя и ни одна из сторон не подтвердила ее официально". При этом оно отмечает, что и в Саудовской Аравии, и в Израиле, и в США осознавали, что перелет из Тель-Авива в Неом наверняка не удастся удержать в тайне.