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Более 60% российских туристов намерены после окончания пандемии путешествовать экономнее

15:00 23.11.2020 Источник: Интерфакс

Более 60% российских туристов будут экономить во время путешествий после окончания пандемии, 40% готовы ради этого выбирать более дешевые направления отдыха, показал опрос сервиса бронирования жилья Booking.com.

"В рамках проведенного нами исследования 61% опрошенных путешественников из России заявили, что будут внимательнее относиться к бюджету при организации поездки после пандемии. При этом 82% респондентов ожидают, что туристические компании поддержат их планы специальными предложениями и скидками", - сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, больше остальных намерены экономить путешественники из Латинской Америки: 84% туристов из Бразилии, 77% - из Колумбии, 76% - из Мексики и 74% - из Аргентины отметили, что будут внимательнее изучать цены. Похожая ситуация сложилась и в Азии: опрошенные из Таиланда (78%) и Вьетнама (76%) также будут тщательнее анализировать свои траты на поездки. Меньше всего планирующих пересмотреть свое отношение к бюджету оказалось в Дании (34%), Нидерландах (37%) и Германии (38%).

"Из-за желания сэкономить путешественники также будут выбирать другие направления для отдыха. Так, 40% опрошенных россиян скорее предпочтут поездку со скидкой в место, которое они иначе бы не выбрали, вместо дорогого путешествия мечты", - сообщили в пресс-службе сервиса.

Кроме того, результаты исследования показали, что важную роль будут играть не только выгодность предложения, но и время поездки: 54% путешественников из России предпочтут отправиться в поездку, которую они смогут себе позволить в ближайшее время, чем копить на отдых мечты с меньшей определенностью. Больше всего бюджетные путешествия в краткосрочной перспективе интересуют граждан Таиланда (72%), Вьетнама (68%) и Бразилии (63%).

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