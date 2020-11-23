В Минпросвещения РФ считают излишним создавать отдельное министерство по делам инвалидов
15:32 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание отдельного министерства, которое бы занималось делами инвалидов, будет излишним. Вопрос должны курировать существующие ведомства, заявил в понедельник первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на пленарном заседании VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
"Мы, с одной стороны, говорим с вами, что надо показать обществу, что оно разнородное, что в нем живут разные люди, с другой стороны, вы говорите, а давайте создадим для определенной категории отдельное министерство. Мне кажется, просто каждый орган исполнительной власти, каждый орган управления муниципалитетов, местная власть должны быть готовы к тому, что люди разного уровня здоровья, с различными нозологиями работают", - сказал Глушко.
Чемпионат "Абилимпикс" пройдет в очно-дистанционном формате с 23 по 29 ноября. Соревнования состоятся по 77 компетенциям.
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