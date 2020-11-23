"Роснефть" разработала импортозамещающую технологию компьютерного моделирования

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В научном институте "Роснефти" "РН-БашНИПИнефть" разработан промышленный симулятор для моделирования технологических операций на скважинах с применением гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). Импортозамещающая разработка призвана обеспечить технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования. Сейчас корпоративный симулятор проходит апробацию на месторождениях "Роснефти" для последующего внедрения.

Технология ГНКТ применяется в ходе ряда операций: промывки ствола и нормализации забоя, вызова притока и освоения скважины, фрезерования сужений для восстановления проходного сечения, ловильных работ, установки и разбуривания цементных мостов и пакер-пробок, кислотной обработки, геофизических исследований. Программный комплекс "Роснефти" позволяет осуществлять проектирование, контроль выполнения и анализ операций ГНКТ, а также решать задачи поиска оптимальных параметров конструкции скважины на стадии планирования разработки нефтегазовых месторождений.

Эффективное и безопасное применение технологии ГНКТ на нефтяных и газовых скважинах невозможно без детального моделирования операций. "Роснефть" уделяет особое внимание как развитию собственных инженерных компетенций в этой области, так и разработке отечественных решений для моделирования ключевых процессов нефтегазодобычи. Развитие технологического потенциала - один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022": компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

ООО "РН-БашНИПИнефть" осуществляет полный цикл проектирования разработки и обустройства основных месторождений ПАО "НК "Роснефть". Основными направлениями деятельности института являются разработка месторождений нефти и газа, геология и геофизика, информационные технологии, инжиниринг добычи, проектно-изыскательские работы. "РН-БашНИПИнефть" является основным разработчиком наукоемкого программного обеспечения "Роснефти". Специалисты Общества разработали и внедрили в дочерних обществах Компании корпоративную линейку наукоемкого программного обеспечения. На базе ИТ-подразделений "РН-БашНИПИнефть" организован специализированный институт по прикладному программному обеспечению в области геологии, разработки и мониторинга месторождений.