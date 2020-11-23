Если США решат вернуться в ДОН, это будет делаться на условиях стран-участниц - МИД РФ
16:00 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон в случае принятия решения вернуться в Договор об открытом небе (ДОН) должен будет делать это на общих основаниях и на условиях всех стран-участниц. Об этом в понедельник заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".
"В любом случае США вышли из Договора. И если они примут решение возвращаться в Договор, они станут это делать, то есть присоединяться к нему, на общих основаниях, с согласия и на условиях всех государств-участниц", - сказал он.
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