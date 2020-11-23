Правительство РФ сократило квоту на наем иностранных пилотов до 100 специалистов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ сократило для авиакомпаний квоту на наем иностранных командиров воздушных судов с 200 до 100 в год. Это следует из официально опубликованного постановления правительства.

Пилотов-иностранцев в России в соответствии с законодательством можно нанимать на работу с июля 2014 года.