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Правительство РФ сократило квоту на наем иностранных пилотов до 100 специалистов

16:32 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ сократило для авиакомпаний квоту на наем иностранных командиров воздушных судов с 200 до 100 в год. Это следует из официально опубликованного постановления правительства.

Пилотов-иностранцев в России в соответствии с законодательством можно нанимать на работу с июля 2014 года.

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