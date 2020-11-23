Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон разработан по поручению главы государства и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей, в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе "Развитие здравоохранения".

В законе уточняется, что налоговая ставка в размере 13% сохраняется для доходов физических лиц (налоговых резидентов РФ) от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. Исключение составляют ценные бумаги. При этом подчеркивается, что доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ в размере 15%, сюда же включаются дивиденды, полученные от иностранной организации и признанные физическим лицом в своей декларации.

В части администрирования повышенной ставки НДФЛ в размере 15% предусматривается, что налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за I квартал 2021 года. Также он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему РФ указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.