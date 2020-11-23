Коронавирусом чаще всего заражаются россияне в возрасте от 30 до 64 лет - Попова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются коронавирусом, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.