Коронавирусом чаще всего заражаются россияне в возрасте от 30 до 64 лет - Попова
17:12 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются коронавирусом, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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