Названа предположительная стоимость вакцины «Спутник V»
18:40 23.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Вакцина «Спутник V» будет стоить 15-20 долларов за дозу. Впоследствии стоимость может вырасти. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал источник, близкий к разработчикам препарата.
По его словам, цена российской разработки ниже зарубежных аналогов из-за используемых компонентов.
«Поначалу говорили о себестоимости примерно от 1 тысячи рублей за дозу, цена может увеличиться впоследствии. Это на уровне 15-20 долларов, наценки всегда возможны. Я думаю, что разница в цене связана именно с компонентами. Компоненты, которые используются для приготовления такой вакцины на аденовирусном векторе, более традиционные, их производят в большом количестве, они не такие дорогие. Вакцины типа Pfizer и Moderna делаются из нуклеозидтрифосфатов — это довольно дорогой реактив».
22 ноября в Twitter-аккаунте для продвижения российской вакцины появилось сообщение, что цена «Спутника V» будет ниже, чем зарубежных аналогов. Американский препарат производства Moderna стоит 25-37 долларов, Pfizer — $19,5.
Российский фонд прямых инвестиций анонсировал объявление стоимости вакцины «Спутник V» на этой неделе. В октябре в ФАС говорили, что цена одной инъекции этого препарата не превысит одной тысячи рублей.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Сейчас проходит третий этап исследований. Помимо России, испытания препарата проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. РФПИ опубликовал промежуточные результаты, эффективность «Спутника V» составила 92%.
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