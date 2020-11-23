Правительство в целом поддержало штрафы за нарушение норм для физлиц-иноагентов - депутат

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в целом поддержало поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие введение штрафов за нарушение законодательства о физических лицах и незарегистрированных организациях, выполняющих функцию иностранных агентов. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя внесение в нижнюю палату пакета соответствующих поправок в КоАП.

"Законопроект в целом поддержан правительством Российской Федерации", - проинформировал он.