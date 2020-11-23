Правительство в целом поддержало штрафы за нарушение норм для физлиц-иноагентов - депутат
20:40 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ в целом поддержало поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие введение штрафов за нарушение законодательства о физических лицах и незарегистрированных организациях, выполняющих функцию иностранных агентов. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя внесение в нижнюю палату пакета соответствующих поправок в КоАП.
"Законопроект в целом поддержан правительством Российской Федерации", - проинформировал он.
НОВОСТИ
- 21:20 23.11.2020
- Биткойн торгуется близко к рекорду
- 20:00 23.11.2020
- Пиковые значения заражения коронавирусом были зафиксированы в 13 регионах РФ - Попова
- 19:20 23.11.2020
- В Госдуме поддержали предложение изымать автомобили у пьяных водителей
- 18:55 23.11.2020
- Депутат МГД Гусева: Заимствования позволят сохранить расходы бюджета на соцподдержку
- 18:40 23.11.2020
- Названа предположительная стоимость вакцины «Спутник V»
- 18:00 23.11.2020
- Суд оставил без движения иск Навального к Пескову - СМИ
- 17:32 23.11.2020
- Максимальный штраф за неповиновение граждан силовикам на митинге могут повысить в 4 раза
- 17:12 23.11.2020
- Коронавирусом чаще всего заражаются россияне в возрасте от 30 до 64 лет - Попова
- 17:00 23.11.2020
- Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей
- 16:32 23.11.2020
- Правительство РФ сократило квоту на наем иностранных пилотов до 100 специалистов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать