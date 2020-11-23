Биткойн торгуется близко к рекорду
21:20 23.11.2020 Источник: Интерфакс
Курс биткойна в конце прошлой недели поднялся выше $18 тыс. и продолжает оставаться близко к рекордному уровню в понедельник.
Подъем обусловлен новой группой покупателей, которые ищут возможности для получения прибыли, пишет The Wall Street Journal.
Криптовалюта торгуется сейчас в районе $18,58 тыс., что практически совпадает с ценой на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. При этом в ходе торгов в пятницу стоимость биткойна достигала $18,965 тыс., что ненамного ниже исторического максимума в $19,783 тыс., который был зафиксирован в декабре 2017 года.
С начала текущего года криптовалюта подорожала примерно в 2,6 раза, в том числе за последний месяц ее цена поднялась более чем на 50%. Это ралли привлекло внимание широкого круга людей - от миллиардеров с Уолл-стрит Пола Тюдора Джонса и Стэнли Дракенмиллера до импульсных инвесторов, которые ищут выигрышные активы. Их приход, в свою очередь, способствовал росту числа покупок. Аналогичная динамика наблюдается при торговле акциями таких компаний, как Tesla Inc., когда инвесторы продолжают двигать котировки вверх из-за шумихи, не обращая внимания на фундаментальные факторы.
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