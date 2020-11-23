ООН признала незаконным задержание бывшего главы Nissan в Японии
22:40 23.11.2020 Источник: Эхо Москвы
ООН признала незаконным задержание бывшего главы Nissan Карлоса Гона в Японии. Власти не смогли установить для этого правовые основания, говорится в опубликованном релизе. В нем неоднократные задержания топ-менеджера называются противоречащими суду и Всеобщей декларации прав человека. ООН требует от Японии выплатить компенсацию по международному праву.
Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на 80 миллионов долларов и неуплате налогов с этой суммы, а также в том, что он якобы покрывал убытки от личных инвестиций за счет Nissan. Согласно отчетности прокуратуры, за 70 дней заключения, его допросы проходили ежедневно, включая выходные и праздничные дни, иногда по 11 часов. В конце декабря прошлого года бывший менеджер сбежал из Японии в Ливан, где у него есть гражданство. Эхо Москвы
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