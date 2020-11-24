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В 42-х субъектах РФ зафиксировано превышение порогов заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор

08:10 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 42-х субъектах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42-х субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 43,7% населения, общее число привитых в стране составило более 64 млн человек.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

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