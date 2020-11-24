В 42-х субъектах РФ зафиксировано превышение порогов заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор
08:10 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 42-х субъектах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.
"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42-х субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 43,7% населения, общее число привитых в стране составило более 64 млн человек.
Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.
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