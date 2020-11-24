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НОВОСТИ

В США стартовал процесс передачи власти Байдену, однако Трамп поражения не признает

09:00 24.11.2020 Источник: RNS

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что начало процесса передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену не означает его согласия с итогами выборов главы государства.

«Какое отношение имеет данное GSA (Управлением по общим вопросам администрации США, — прим. RNS) разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Управление общих служб США сообщило штабу Джозефа Байдена о готовности действующей администрации начать процедуру передачи власти, отмечал телеканал CNN. Директор Управления Эмили Мерфи подчеркнула, что Белый дом не оказывал на нее давления с целью отложить процесс трансфера власти и она принимала решение «не из страха или личных пристрастий».  RNS

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