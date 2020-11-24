В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году
09:20 24.11.2020 Источник: Известия
С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут увеличены в среднем на 1 тыс. рублей, рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Сенатор напомнила, что президент России Владимир Путин в сентябре на встрече с сенаторами сообщал об индексации пенсий на 6,3% со следующего года. Запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию и составит 3,7–3,8%.
Кроме того, с 1 февраля будут повышены ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, а с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, пишет «Парламентская газета» во вторник, 24 ноября. Известия
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